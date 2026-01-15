珍惜生命｜紅磡黃埔花園會計師不堪工作壓力墮樓亡

紅磡黃埔花園有人墮樓死亡。今日（15日）早上約7時，德豐街8號黃埔花園九期百合苑七座一名男子由高處墮下，倒臥在屋苑平台上，保安員發現報警。救護員接報到場，發現事主已當場死亡。

警員圍封涉事範圍，經調查後證實死者25歲姓胡，是上址住戶，據了解，死者任職會計師三年，兩個月前轉任新工，曾向家人表示很大壓力。警員沒有檢獲遺書，事主的死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk