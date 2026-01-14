Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣奪命吊運工傷｜40歲重創男下半身暫無知覺 工會促業界即時檢視安全6步驟

突發
更新時間：19:12 2026-01-14 HKT
發佈時間：19:12 2026-01-14 HKT

荃灣寶豐路一建築地盤，今日（1月14日）下午有天秤吊運期間，吊籠艙門意外打開，導致3支風煤樽墮下，導致下方3名紥鐵男工一死一重傷一輕傷。工業傷亡權益會透露，29歲死者有父母及兄弟，遺屬們已趕至醫院，情緒激動。至於40歲重傷工人已留醫深切治療部，據悉他胸椎骨折，下半身暫無知覺，恐影響將來走動；重傷男工是家中經濟支柱，與父母和9歲兒子同住，母親為洗碗散工，父親則原本為保安員，但因腰傷已一段時間無法工作，一家甚感徬徨。

相關報道：荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故

此為本港三日內第二宗涉及吊運的奪命工業意外，香港建造業總工會認為，大部份安全隱患都是源於安全管理疏忽而導致。因此，總工會呼籲各大建築工程必須從源頭出發，即時檢視安全吊運程序，做好吊運工序前的準備，減少事故發生。

總工會向業界建議6點，其一，吊運團隊須評估吊臂車所處位置，確保地面堅實，及與泥坑邊緣有足夠距離；其二，吊運團隊須嚴格執行吊運「3-3-3原則」，即是與吊運物保持3米距離、把吊運物升起離地300毫米，及等待3秒後確保負荷物穩定後才吊運；其三，確保吊臂車操作員視野清晰，能環顧整個吊運環境，否則須有訊號員從旁協助，其他人士亦須遠離吊運區域；

相關報道：啟德德高道地盤水缸吊運不穩 33歲南亞裔男工被壓斃 遺妻子及兩幼子

其四，吊運前，團隊要視乎當時天氣狀況，遇到雷暴、大風大雨就須要停止工作；其五，吊運前團隊必須檢查配件是否操作正常，吊具是否有損耗情況，如有須暫停使用，及盡快更換；其六，吊運團隊成員須持有相關吊運的專業資格。

