啟德65歲地盤男工被升降台夾斃 日內第二宗致命工業意外

突發
更新時間：19:38 2026-01-14 HKT
發佈時間：18:22 2026-01-14 HKT

啟德承豐里一住宅地盤，今日（1月14日）下午4時許發生工業意外，一名65歲男工在可移動升降台工作時，意外被夾在工作台欄杆及牆身間昏迷，63歲男工友隨即將他救出。救援人員接報趕至，隨即將昏迷男工送聯合醫院搶救，可惜回天乏術。至於救人工友耳傷清醒，被送往聯合醫院救治。勞工處已派員到場，調查意外原因。

此為本日第二宗致命工業意外。荃灣寶豐路一建築地盤，今日下午有天秤吊運期間，吊籠艙門意外打開，導致3支風煤樽墮下，地面3名紥鐵男工走避不及受傷，其中一名29歲男工頭部重創不治。對於嚴重工業意外頻頻，兩工會同時促請建造業界正視隱患，檢討安全程序。

相關報道：荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故

香港建造業總工會及工業傷亡權益會事後派員到醫院了解情況，以支援遺屬。工權會總幹事蕭倩文對工業意外頻頻感到非常痛心，呼籲承建商盡快做好善後，業界各持分者都應深刻檢討究竟是哪個安全環節有問題。  

香港建造業總工會亦對深表遺憾及震驚，指出本港建造業近日發生多宗工業意外，造成多位工友傷亡，認為大部份安全隱患都是源於安全管理疏忽而導致。總工會因此希望各大建築工程須要從源頭出發，即時檢視安全程序，減少意外事故發生。

