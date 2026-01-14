荃灣地盤風煤樽墮地釀3傷 29歲男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故

本港三日內發生兩宗涉及吊運工序的奪命工業意外。荃灣寶豐路一建築地盤，今日（14日）下午1時34分，3支風煤樽在天秤吊運期間墮地，3名男工人走避不及受傷。其中兩名傷者被風煤樽擊中昏迷，分別為29歲工人頭破血流，及40歲工人腳部流血，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，當中29歲男工經搶救後不治。另一名50歲工人則扭傷腳，清醒被送往仁濟醫院治理。

據悉涉事的3支風煤樽，其中兩支約153厘米乘21厘米，另一支約100厘米乘25厘米，懷疑吊運期間有載運部件鬆脫，令風煤樽由高處飛墮而下，釀成意外，惟確實原因目前有待調查。

翻查資料，這是本港於短短三日內發生的第二宗涉及吊運工序的嚴重工業意外。本周一（1月12日）下午1時許，啟德德高道地盤內，一名33歲南亞裔男工，被一個直徑約3米、高約2米、重約10公噸水缸壓倒受傷，重創不治。

據悉，周一啟德離世男工是「埋碼員」，在事發地盤工作了約半年，事發時水缸正被吊運，放落地時懷疑不穩，工友行近打算解繩時，便被水缸壓倒。工友是巴基斯坦裔，有香港身份證，是家中經濟支柱，離世後遺下妻子及兩名年僅3歲及2歲兒子。

