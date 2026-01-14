荔景祖堯邨單位起火 消防揭屋內一老翁死亡 疑床頭燒艾草肇禍

荔景祖堯邨發生奪命火警。今日（14日）中午約12時41分，祖堯邨啟謙樓5樓一單位起火冒煙，大批街坊報警求助。消防接報趕至，出動一喉一煙帽隊 救火，並調派額外搜救隊協助居民疏散，約10分鐘迅速將火救熄。其間，消防員在單位睡房內發現一名78歲老翁，但他右上半身及頭部燒傷，已當場死亡。消防相信老翁在床頭燃點艾草，燒着其他雜物引起火災。

消防處助理消防區長李啟聰見記者時表示，起火單位面積約8米乘5米（即約400呎），單位擺設正常，沒有太多雜物。消防在火警中動用13部消防車、3部救護車、71名消防及救護人員救火。離世老翁於約60呎大的睡房內被發現，而起火位置亦位於床頭。據離世老翁家人資料，老翁近日行動不便，並有燒艾草習慣，消防在場亦發現燃燒中艾草，相信火警與燃點艾草有關，初步沒可疑。

消防又提到，火警期間大廈消防鐘有鳴響，消防喉轆亦運作正常。另外經宏福苑大火後成立的快速應變小隊人員檢查，啟謙樓持有效消防裝置周年檢查證書，小隊人員檢查大廈消防裝置後亦未發現不妥之處。消防最後提醒市民，近日天氣乾燥，燃點香薰、蠟燭或艾草時，要小心火種，避免靠近家中易燃物品。

意外後，警方消防員圍封涉事樓層梯間，以調查火警及舁走老翁遺體。現場消息指，起火單位住有一對年長夫婦，有街坊透露連日來未見老翁，詎料他在火警中喪命。