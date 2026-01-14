牛頭角偉業街三車相撞釀3傷 「P」牌Tesla男司機涉酒駕被捕

牛頭角發生涉及酒駕的交通意外。今日（14日）早上9時12分，一輛七人車沿偉業街往牛頭角方向行駛，當駛至近福和工業大廈對開時，被尾隨的一輛掛有「P」牌的白色Tesla電動車直撞車尾。七人車再被推前，撞向前方另一輛Tesla。

警員接報到場，經調查後發現白色Tesla的28歲男司機未能通過酒精呼氣測試，以涉嫌酒後駕駛將他拘捕帶署。事件中白色Tesla的兩名分別19歲和21歲的女乘客，以及七人車的一名49歲女乘客受輕傷，警方正調查案件。

現場所見，涉事白色Tesla的車頭掛有「P」牌，被撞七人車的車頭和車尾均損毀，司機位和車頭乘客位的安全氣袋爆裂彈出。七人車司機麥先生講述車禍經過，指他駕車載着太太正前往覆診，當駛至偉業街現場時，因前面有車開始停下並接近燈位，他於是收慢車速，距離前車尚餘大約三個車位，未料突然「嘭」一聲巨響，其七人車遭尾隨的白色Tesla直撞車尾。

麥先生稱當時撞擊力很大，「我駕車不受控向前衝，睇住撞前面喇，我隻腳自然Dup緊Brake，但都冇辦法Dup到，咪撞到前車囉。」他又形容撞車一刻，「所有嘢都彈晒出嚟，啲Airbag呀都彈晒出嚟。」他指其太太坐於後座，腳部受傷，幸無大礙，其後被送往聯合醫院治理。