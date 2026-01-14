警東九龍一連兩日打擊危駕 截查麥拿侖跑車 4男司機被捕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，一連兩日（12日及13日）展開交通執法行動，於區內的主要幹道打擊危險駕駛及超速行為。

行動中，人員發現涉案車輛高速行駛，並在車群中穿插。人員共拘捕4名本地男子，年齡介乎28至67歲，涉嫌「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」等。

警方截查一輛Tesla私家車。警方圖片

一輛涉案市區的士亦被警方扣留調查。警方圖片

其中一名被捕人現正被扣留調查，其餘三人已獲准保釋候查，須於二月下旬向警方報到。其中一輛涉案市區的士亦被警方扣留調查。

警方指，東九龍總區交通部將持續加強執法，打擊非法改裝車輛、超速、危險駕駛及其他交通違例事項。警方提醒駕駛人士，上述嚴重罪行一經定罪，可能面臨監禁及停牌處分。警方會繼續採取執法行動，以維護道路安全，保障市民生命財產，呼籲駕駛者切勿以身試法。