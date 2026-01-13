觀塘開源道男子捱斬背傷 兩兇徒乘車逃逸 頭盔警趕至調查
發佈時間：23:29 2026-01-13 HKT
觀塘開源道60至62號駱駝漆大廈對出，周二（1月13日）晚上10時許，一名男子自行報案，表示被兩人追斬。救護員接報趕至時，男子仍有意識，其背部及手部受傷，隨即被送聯合醫院治理。
據了解，兩名兇徒得手後，乘坐私家車逃逸。有戴頭盔及穿著戰術背心警員其後趕至現場蒐證，並於附近兜截。遇襲男子身分及案發原因仍在調查。
