沙田好運中心排隊柱遭人扔落街 警查天眼拘23歲男
更新時間：23:03 2026-01-13 HKT
發佈時間：23:03 2026-01-13 HKT
警方1月9日上午接獲沙田橫壆街好運中心保安報案，指早前有兩支黑色排隊柱懷疑被人從商場平台擲到地下，事件中幸無人受傷。沙田分區特遣隊人員經翻查閉路電視及深入調查後，今日（1月13日）下午約2時45分在瀝源邨拘捕涉嫌「高空擲物」的23歲本地男子。他正被扣查，案件由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進。
警方強調，高空擲物可引致嚴重財產傷亡。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，「高空擲物」一經定罪，可判監禁6個月及罰款1萬元。若案件涉及更嚴重的罪行或誤殺等，警方更會引用其他條例作出檢控。為確保區內的治安，沙田警區會繼續保持高調巡邏，致力預防罪行，保障市民生命財產安全。
