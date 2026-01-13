深水埗富昌邨烏龜高處墮斃 警追查拘72歲翁
更新時間：22:44 2026-01-13 HKT
發佈時間：22:44 2026-01-13 HKT
發佈時間：22:44 2026-01-13 HKT
深水埗富昌邨富韻樓昨日（1月12日）傍晚6時許，有烏龜由高處墮地慘死。至今日（1月13日）警方表示經調查後，深水埗分區特遣隊人員今日下午1時拘捕涉案72歲姓連本地男子，涉嫌「殘酷對待動物」。被捕人現已獲准保釋候查。
警方強調，重視所有殘酷對待動物案件，絕不容忍任何殘酷對待動物行為。警方重申，殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款二十萬元及監禁三年。
