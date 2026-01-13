Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關等跨部門夥地區人士 赴大圍屋邨宣傳反私煙

突發
更新時間：18:50 2026-01-13 HKT
發佈時間：18:50 2026-01-13 HKT

香港海關今日（1月13日）與沙田區區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在大圍隆亨邨及美林邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。關員於屋邨範圍內巡查，並向居民派發宣傳品，以及講解反私煙信息和私煙相關罪行的新罰則，包括《應課稅品條例》下有代價地就未有向海關人員作出申報罪行不予檢控的罰則由2,000元提高至5,000元，以及未完稅煙草相關罪行的最高罰則由罰款100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。

關員亦向區議員及居民介紹香港將施行的完稅標籤制度。海關推出為期3個月的完稅標籤制度先導計劃已於1月4日順利完成，海關會在總結測試的經驗及檢視各持份者的意見後，與技術顧問研究持續優化完稅標籤制度的設計。海關計劃於今年第四季實施首階段的完稅標籤制度，並於2027年第二季全面推行有關制度，期望有效區分已完稅和未完稅香煙，打擊「白牌煙」。

海關今日與沙田區議員、衞生署控煙酒辦、警方及房署在大圍隆亨邨聯合宣傳反私煙，並講解完稅標籤制度。
海關今日與沙田區議員、衞生署控煙酒辦、警方及房署在大圍隆亨邨聯合宣傳反私煙，並講解完稅標籤制度。

海關會繼續加強宣傳教育，提高市民的反私煙意識。如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。海關呼籲市民，特別是年輕人，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款港幣5萬元。市民可致電衞生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報懷疑派發私煙傳單活動。

海關今日與沙田區議員、衞生署控煙酒辦、警方及房署在大圍美林邨聯合宣傳反私煙，並講解完稅標籤制度。
海關今日與沙田區議員、衞生署控煙酒辦、警方及房署在大圍美林邨聯合宣傳反私煙，並講解完稅標籤制度。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
01:20
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
影視圈
2小時前
何伯何太涉互毆案，兩人申法援均遭拒，押後3月17日再訊。
01:29
何伯何太涉互毆案 兩人申請法援均遭拒 押後3.17再訊
社會
6小時前
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
社會
4小時前
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
5小時前
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
00:58
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
5小時前
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
影視圈
8小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前