九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警

有網民今日（1月13日）揭露，昨晚（1月12日）一名九巴車長完成原定路線，準備收工之際，未按規定返回車廠，反而是私自沿6C線行駛巴士，由紅磡開始載客往美孚。網傳涉事車長事後承認行為，辯稱是「熟習路線」，因而藉空閒時間「做生意」。九巴回覆查詢時證實事件，表示已按機制解僱涉事車長，並將會就事件報警。

網傳九巴208線車長擅駛6C線至美孚 沒穿制服載客

有網民在Facebook群組「巴士迷俱樂部」流傳，昨晚一名駕駛208線、由尖東開往廣播道的車長，到終點站後原定要駕車返回荔枝角車廠收工。然而，車長竟由紅磡獲嘉道開始，私自駕駛巴士行駛6C線往美孚，期間更曾接載乘客，車長也沒有穿著制服。

網傳，車務督察事後調查涉事車長，車長承認其所作所為，辯稱是「熟習6C線」、「收工後有較多時間，所以駕駛巴士做生意」。涉事巴士經檢查沒損毀，涉事車長已交出員工證，並被暫停派更。據了解，208線用車均為單層巴士，至於6C線則大多為雙層巴士，懷疑因此被人揭發。

九巴解僱車長並報警 強調必定嚴肅跟進

九巴回覆查詢時證實事件，表示周一（12日）晚上近11時，九巴一名駕駛路線208的車長完成工作後，未有按編定行程駕駛巴士返回車廠，車務督察其後接報指該名車長擅自駕駛巴士行走路線6C。

九巴發現事件後立即將涉事車長停職，經過紀律調查後，已按機制解僱涉事車長，並將會就事件報警。九巴強調，絕不容忍和姑息任何違反法例或公司指引行為，並必定會嚴肅跟進及處理。