警方展開兩星期冬季防罪宣傳 近距離接觸市民 首派「智慧警犬」助力

香港警務處防止罪案科今日（1月13日）在新紀元廣場紀念花園聯同中西區及南區撲滅罪行委員會 、港島總區防止罪案辦公室 、中區及西區警民關係組及「安全城市大使」，舉行「冬季防止罪案宣傳活動」開展禮，亦首次派出防罪科新力軍「智慧警犬（Smart Dog） 」，以科技助力防罪宣傳，配合警隊推動智慧警政的發展方向。

「冬季防止罪案宣傳活動」為期兩周，由今日起至1月26日，防罪科的防罪宣傳車將走遍港九新界，透過互動遊戲、防罪講解及紀念品派發，與市民近距離傳遞最新防罪資訊，以提升公眾於歲末期間的防罪意識。

鑑於不少市民會在歲末長假期外遊，或到訪人多擠迫的地方，是次宣傳以「爆竊」、「行劫」、「店舖盜竊」及「詐騙」為重點，以提升公眾防爆竊、防盜及防騙意識。防罪宣傳車透過多項互動遊戲，讓市民獲取最新防罪資訊。

開展禮後，防罪科與各警區、撲滅罪行委員會及各地區撲滅罪行委員會人員向市民派發不同類型的防罪紀念品 ，包括個人安全及家居防盜裝置。

活動期間，人員亦向市民介紹及推廣防止罪案科專題網站 「安全城市．香港（SafeCity.HK） 。公眾可透過網站獲取全面、實用及最新的防罪知識及建議，從而將安全意識融入日常生活。