海關搜元朗鐵皮場揭「場中場」暗藏私煙市值990萬元 拘1貨車司機

香港海關經部署調查後，昨（12日）掩至元朗一個鐵皮場，揭發「場中場」的佈局，在鐵皮圍成的倉庫中，再建多一個鐵皮貨倉，收藏約220萬支懷疑未完稅香煙，市值約990萬元。行動中拘捕一名報稱為司機的涉案男子，現正被扣查中。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組龔卓烽督察表示，經深入調查後，人員昨（12日）下午掩至元朗牛潭尾突擊搜查一個鐵皮場，在場內檢獲約220萬支懷疑未完稅香煙，市值約990萬元，應課稅值約730萬元，並拘捕一名37歲報稱為司機的懷疑涉案男子，亦在現場扣留一部懷疑與案有關的貨車。

是宗案件中，海關人員留意到過千呎的私煙存倉庫內，存放超過十個不同香煙牌子的私煙，今次的私煙儲存倉庫，除位置偏僻外，亦屬於一個場中場的佈局，今次倉庫位於鐵皮場內一個鐵皮場，非常隱蔽，有理由相信私煙集團費盡心思隱藏私煙存倉庫，以逃避海關的追查。但海關人員專業深入調查，亦令其手法無所遁形，相信今次行動已成功瓦解一個活躍新界的私煙集團，並成功堵截該批私煙流出市面。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。海關人員會繼續調查私煙的來源及去向。海關強調以全方位的策略嚴厲打擊各類型私煙活動，包括走私、儲存、分銷及販賣私煙，以維護本港的稅收。

2025年控煙法例修訂條例較早前已通過，根據應課稅品條例，任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年，市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。