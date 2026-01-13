天水圍淋腐液內情│分居夫婦相約酒樓傾離婚 八旬夫見51歲妻到場即潑腐液 再服藥企圖自殺

天水圍嘉湖山莊一酒樓內今（13日）早有丈夫向妻子淋潑腐液，事件內情曝光。姓梁（82歲）老翁與年輕逾30年的姓馬（51歲）妻子，本同住流浮山。惟二人去年感情開始出現問題，兩人分居，馬婦搬離住所。

相關新聞：天水圍嘉湖山莊老翁向妻淋液後服藥 波及女友人 3人俱送院

今日早上9時許，梁翁與妻子相約到嘉湖山莊一酒樓內見面，討論離婚事宜。馬婦偕其姓徐（69歲）女友人到達酒樓與梁男會面。

案件發生於嘉湖鄉村俱樂部一酒樓內。劉漢權攝

當梁翁一見妻子時，突拿起一樽不明液體潑向妻子，令妻子手部受傷，而徐婦的右手亦被波及受傷。梁翁傷人後亦隨即拿起另一個樽，服食樽內全部疑為安眠藥。酒樓職員見狀立即報警。

警方接報到場，將昏迷梁男送往天水圍醫院救治。而馬婦及徐婦因被淋潑腐蝕性液體同被送往天水圍醫院治理。案件列作「意圖造成身體嚴重受傷而淋潑腐蝕性液體」。現交由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk