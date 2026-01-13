珍惜生命｜香港仔男子賓館上吊 送院搶救
更新時間：15:02 2026-01-13 HKT
發佈時間：15:02 2026-01-13 HKT
發佈時間：15:02 2026-01-13 HKT
今日（13日）下午1時43分，香港仔田灣街20號明愛張奧偉國際賓館一名男子上吊，警方及消防接報趕到，發現事主昏迷不醒，將他送往瑪麗醫院搶救。警方正調查事件。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
2026-01-12 14:10 HKT
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
2026-01-12 11:55 HKT