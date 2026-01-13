珍惜生命│荃灣麗城花園七旬翁墮平台 當場不治
更新時間：12:49 2026-01-13 HKT
發佈時間：12:49 2026-01-13 HKT
發佈時間：12:49 2026-01-13 HKT
今(13日)早上約11時，荃灣青山公路–荃灣段625號麗城花園的保安員報案，指一名男子倒臥在平台泳池旁邊。差不多同時間，一名女子亦報案指其父親墮樓，昏迷不醒。救護員接報到場，事主現場被證實死亡。警方檢獲遺書，經初步調查相信姓林（79歲）老翁由上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。據悉，事主有情緒病紀錄。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
