珍惜生命│荃灣麗城花園七旬翁墮平台 當場不治

今(13日)早上約11時，荃灣青山公路–荃灣段625號麗城花園的保安員報案，指一名男子倒臥在平台泳池旁邊。差不多同時間，一名女子亦報案指其父親墮樓，昏迷不醒。救護員接報到場，事主現場被證實死亡。警方檢獲遺書，經初步調查相信姓林（79歲）老翁由上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。據悉，事主有情緒病紀錄。

警員到場調查。梁國峰攝

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk