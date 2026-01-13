西灣河東熹苑燒香焚宅 消防破門救出老翁 休班警助救火手傷同送院

西灣河發生火警。今日（13日）早上11時12分，耀興道38號東熹苑逸熹閣8樓一單位起火冒煙，鄰居通知保安報案。消防員到場破門入屋，在涉事單位救出一名92歲姓譚老翁，他吸入濃煙一度昏迷，其後轉醒由救護車送往東區醫院治理。火警最終被救熄，一班休班警員協助救火亦右手受傷，同需送院治理。警方及消防經初步調查後，相信是老翁於屋內燃點香燭冥鏹，導致火警。

現場消息稱，譚伯一家四口居於涉事單位，事發時只有他一人在家中。協助救火的休班警員姓張，他居於火警現場樓上單位，日常駐守香港仔警署軍裝巡邏小隊第3隊。火警發生後張男察覺大煙，隨即逐層搜索火警源頭，結果發現8樓一單位冒出濃煙，遂用右手打爛火警鐘並動用消防喉轆救火。未幾消防員趕到接手救火工作，並將火救熄。