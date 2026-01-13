警方旺角搗破非法賭拘9人 檢賭枱及1萬元賭款

警方旺角成功搗破一個非法賭檔。警方指，旺角特別職務隊人員昨日（12日）展開代號名為「蓄勢」（FULLBOOM）的反賭博行動，經深入調查和情報分析，突擊搜查亞皆老街一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

行動中，一名63歲姓嚴本地女子涉嫌「經營賭博場所」被捕。另一名45歲姓蕭本地男子涉嫌「協助管理賭博場所」被捕。另外4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎25至85歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

行動期間，警方共檢獲一張賭桌、約一萬元現金、約24萬元籌碼及一批賭具。

警方共檢獲一張賭桌、約一萬元現金、約24萬元籌碼及一批賭具。警方圖片

警方拘捕一名63歲姓嚴本地女子涉嫌「經營賭博場所」。警方圖片

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。