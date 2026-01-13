海關牛頭角搗破公屋私煙倉 檢市值85萬元貨 拘56歲女子
發佈時間：01:15 2026-01-13 HKT
海關稅收罪案調查科人員，周一（12日）於牛頭角拘捕一名56歲本地女子，並檢約19萬支懷疑私煙，市值約85萬元，應貨稅值約62萬元。海關相信已搗破一個公屋私煙儲存倉庫。
海關指，人員昨日於牛頭角下邨進行反私煙巡邏期間，截查一名56歲報稱無業的本地女子，在其身上檢獲約1,000支懷疑私煙。海關人員隨後搜查被捕人士位於安泰邨的住所，再檢獲18.7萬支懷疑私煙。
經初步調查，該批私煙用作供應秀茂坪一帶，海關相信已經搗破一個公屋私煙儲存倉庫，該名女子已被落案起訴一項管有應貨稅品例條適用的貨品，及一項處理應貨稅品條例適用的貨品。
海關強調，買賣私煙均屬違法，根據應貨稅品條例，任何人若管有、售賣或處理私煙，即屬違法。
