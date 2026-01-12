土瓜灣爆炸｜機電署：單位石油氣接駁軟喉被拔 警重案組跟進調查

土瓜灣北帝街43至45號一唐樓，今日（1月12日）下午6時許有單位爆炸，其後一名男子由單位墮下。據了解傷者為42歲男子，經警方、消防及機電署調查事發單位後，發現單位石油氣喉被拔出，懷疑因此引起爆炸，未幾男子再從單位窗口跳出墮下。案件交由九龍城警區重案組第四隊跟進。

現場圖片所見，爆炸後男事主「大字形」倒臥街上，有熱心市民上前，將男事主從爆炸單位下方拖離，到屋簷底的店舖旁邊協助急救，期間傷者仍有反應，痛極呻吟；另單位整幅窗框被炸開，變形鋁窗及玻璃碎片散落馬路及行人路。事件中男事主燒傷仍有意識，被送往伊利沙伯醫院搶救。

機電署：石油氣軟喉被拔除致氣體洩漏

機電工程署回覆查詢時表示，12日晚上約7時15分接獲消防處通報，已隨即派員前往現場進行調查。經初步調查發現，涉事單位內有一瓶瓶裝石油氣和一台石油氣煮食爐，懷疑事故發生時是由於石油氣瓶的接駁軟喉被拔除，導致氣體洩漏，隨後釋出的石油氣被點燃而引發了此次事故。

經由註冊氣體裝置技工進行現場初步檢查和測試，確認氣體煮食爐、接駁軟喉及石油氣瓶均處於結構完整的狀態，並未發現任何漏氣的情況。同時，氣體煮食爐的型號亦已獲得批准。

署方已將相關的石油氣裝置帶回進行進一步調查和檢驗。消防處和警務處亦會繼續調查事件起因。

警方指，12日晚上6時49分接獲多人報案，指九龍城北帝街43至45號一單位傳出巨響，懷疑發生爆炸，並懷疑一名男子從高處墮下。

人員接報到場，消防將火救熄。人員發現男子倒臥在大廈對開，全身多處燒傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，相信該單位一喉管內的氣體洩漏引致爆炸。

案件交由九龍城警區重案組第四隊跟進。事件中有四男一女疏散到安全位置。