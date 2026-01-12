Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣爆炸｜據悉單位煤氣喉被拔 爆炸後男事主跳出單位 墮地痛極呻吟

突發
更新時間：21:58 2026-01-12 HKT
發佈時間：21:58 2026-01-12 HKT

土瓜灣北帝街43至45號一唐樓，今日（1月12日）下午6時許有單位爆炸，其後一名男子由單位墮下。據了解傷者為42歲男子，經警方消防初步調查事發單位，以及詢問附近目擊者，發現單位煤氣喉被拔出，懷疑因此引起爆炸，未幾男子再從單位窗口跳出墮下。目前，九龍城警區刑事調查隊第四隊正跟進事件，以追查事發確實起因。

現場圖片所見，爆炸後男事主「大字形」倒臥街上，有熱心市民上前，將男事主從爆炸單位下方拖離，到屋簷底的店舖旁邊協助急救，期間傷者仍有反應，痛極呻吟；另單位整幅窗框被炸開，變形鋁窗及玻璃碎片散落馬路及行人路。事件中男事主燒傷仍有意識，被送往伊利沙伯醫院搶救。

相關報道：土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
9小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:42
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
2小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
8小時前
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
7小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
5小時前
天眼直擊2分鐘神偷細節 光頭賊左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司機手機 得手後竟然細心做一事｜Juicy叮
01:21
天眼直擊2分鐘神偷細節 光頭賊左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司機手機 得手後竟然細心做一事｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
5小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
4小時前