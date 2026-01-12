土瓜灣爆炸｜據悉單位煤氣喉被拔 爆炸後男事主跳出單位 墮地痛極呻吟
發佈時間：21:58 2026-01-12 HKT
土瓜灣北帝街43至45號一唐樓，今日（1月12日）下午6時許有單位爆炸，其後一名男子由單位墮下。據了解傷者為42歲男子，經警方消防初步調查事發單位，以及詢問附近目擊者，發現單位煤氣喉被拔出，懷疑因此引起爆炸，未幾男子再從單位窗口跳出墮下。目前，九龍城警區刑事調查隊第四隊正跟進事件，以追查事發確實起因。
現場圖片所見，爆炸後男事主「大字形」倒臥街上，有熱心市民上前，將男事主從爆炸單位下方拖離，到屋簷底的店舖旁邊協助急救，期間傷者仍有反應，痛極呻吟；另單位整幅窗框被炸開，變形鋁窗及玻璃碎片散落馬路及行人路。事件中男事主燒傷仍有意識，被送往伊利沙伯醫院搶救。
相關報道：土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
