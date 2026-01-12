Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗Tesla男司機行駛時暈倒送院亡 車輛撞欄險剷入行人專用區

突發
更新時間：21:26 2026-01-12 HKT
發佈時間：21:26 2026-01-12 HKT

深水埗發生交通意外。今日（1月12日）晚上8時左右，一部Tesla私家車在北河街及汝州街交界行駛期間，懷疑司機突然暈倒，私家車繼續衝前直撞鐵欄。警方消防接報到場後，昏迷男司機隨即被送往明愛醫院搶救，惜至晚上9時最終不治。

現場所見，私家車所撞鐵欄是分隔馬路及行人專用區。意外後，消防用應急插頭及車輪膠頂固定車身，以免電動車再次失控。目前事件仍在調查。

警方指，正調查今日（12日）晚上在深水埗發生的致命交通意外，意外中一名男子死亡。晚上約8時01分，一名姓廖（48歲）男子駕駛一輛私家車沿北河街往汝州街方向行駛期間據報突然暈倒，該輛私家車懷疑失控撞向北河街與汝州街交界附近一鐵欄。

該名男子被困車內，由消防員救出。他沒有表面傷痕，昏迷被送往明愛醫院治理，於晚上8時52分被證實死亡。

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023或3661 9000與調查人員聯絡。
 

