26歲男Carousell賣行李篋 被騙近21萬元 連環遇假買家假客服

突發
更新時間：18:54 2026-01-12 HKT
發佈時間：18:54 2026-01-12 HKT

過去一周，警方接報至少276宗Carousell相關網購騙案，總損失金額接近1400萬港元。其中，一名26歲男子在平台放售行李篋卻「甩轆」，連環遭遇假買家及假客服，被騙走近21萬元。

警方在防騙專頁「守網者」提到，26歲男事主近日在Carousell放售行李篋，騙徒聯絡事主聲稱有興趣購買，並在WhatsApp傳送一個假冒Carousell的釣魚連結。

一名26歲男子在平台放售行李篋，被騙走近21萬元，警方呼籲市民慎防騙案。守網者FB
一名26歲男子在平台放售行李篋，被騙走近21萬元，警方呼籲市民慎防騙案。守網者FB

雖然事主一開始拒絕於該釣魚網站輸入資料，然而騙徒一計不成再生一計，假冒Carousell客服聯絡事主，聲稱事主要付「保證金」才能收取行李篋的款項。最後，事主分兩次將總共近$21萬港元，轉賬至騙徒提供的銀行戶口。騙徒得款後失聯，事主始知自己受騙。

警方呼籲，無論買家或賣家，如果對話期間，收到對方提供交易連結至第三方外部網站，繼而要求轉賬或者提供電郵、密碼、信用卡等任何個人資料，便需要格外留神。如有懷疑，除向官方機構查詢外，亦可在守網者網站用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址或電話，評估詐騙風險。

