海關拘泰國蘇梅島抵港兩男 檢230萬元大麻花

香港海關昨日（1月11日）在香港國際機場偵破兩宗行李藏毒的販毒案件，共檢獲約11.5公斤的懷疑大麻花，估計市值約230萬元，拘捕兩名由泰國蘇梅抵港的外地男子

兩宗案件分別涉及39歲37歲非本地男旅客，均昨日由泰國蘇梅飛抵本港。關員清關時，在他們寄艙行李中，先後發現約5.5公斤及6公斤的懷疑大麻花。兩名被捕人已各被控一項販運危險藥物罪，明日（1月13日）在西九龍裁判法院提堂。

海關共檢獲約11.5公斤的懷疑大麻花，估計市值約230萬元。

海關強調，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。