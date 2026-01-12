美籍旅客因欠債被招攬販毒 警搜大角咀酒店房檢$1800萬可卡因搖頭丸

美籍漢因欠債15000美元而被販毒集團招攬，「假旅客、真販毒」以訪客身份抵港，租住酒店房間作毒品儲存倉，任倉主及派貨員，惟未收報酬已落網。昨日(11日)警方毒品調查科探員，掩至大角咀一間酒店房以「販運危險藥物」罪拘捕該名49歲美籍漢，並檢獲24公斤懷疑可卡因磚，以及約5000粒懷疑搖頭丸，市值約港幣1800萬元。

毒品調查科高級督察鄧駿穎講述案情時表示，昨日下午（11日）探員突擊搜查位於大角咀晏架街一個酒店房間，並制服房內一名美國籍男子。並在該男子背囊及行李箱內檢獲24公斤可卡因磚，以及約5000粒搖頭丸，毒品市值逾1800萬元。

行動中被捕的美籍男子49歲，他於2025年12月中以旅客身份入境香港，獲准逗留至今年3月中。被捕人現正被警方扣查，稍後時間將會被控一項販運危險藥物罪，明日(12日)於西九龍裁判法院提堂。



警方相信今次行動成功阻截該批毒品流入本地市場，亦對販毒集團造成嚴重打擊。初步調查相信有人因欠15000美元（116,921港幣）債務而被招攬，據報事成後可獲得15000美元的報酬，以「假旅客、真販毒」方式來港販毒，負責做倉主及派貨員，但未收取報酬已被捕。警方作出呼籲，任何人勿貪圖一時之利販毒，因販毒必然是不歸路。今次案件為例，被捕人只會令自己遠在故鄉的家人及朋友感到痛心，大家勿以身試法。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。