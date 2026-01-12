Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角夾公仔舖遇竊 「Full gear」賊人鐵尺撩公仔 偷$2000 Jellycat｜有片

突發
更新時間：15:59 2026-01-12 HKT
發佈時間：15:59 2026-01-12 HKT

旺角好景商業中心一間夾公仔店舖遭賊人光顧。今日（12）早上約9時，一名男子潛入涉事店舖內，多次用自備的鐵尺伸入夾公仔機內「撩」公仔。其間目標公仔跌落在夾公仔機的出口處，賊人隨即拿取公仔，然後放入大手提袋裏偷走；惟其容貎和犯案過程全部被店內閉路電視拍下。

網上流出事發的閉路電視影片，所見涉案男子有備而來，戴上鴨舌帽、眼鏡、口罩及手套，並攜帶一個大手提袋。片中顯示賊人在店內向不同夾公仔機落手，其間他從手提袋中拿出一把鐵尺，並將鐵尺放入公仔機玻璃之間的罅隙，「撩」向目標公仔。當公仔跌落夾公仔的出口處，賊人隨即伸手拿取公仔，再放到手提袋內。

由於賊人全副裝備且手法純熟，不排除他是慣犯。據悉，店主其後返回店舖始發現遇竊，事件中店舖約值2,000元的Jellycat 公仔被偷走。

