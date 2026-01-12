啟德德高道地盤水缸吊運不穩 33歲南亞裔男工被壓斃 遺妻子及兩幼子
啟德德高道發生奪命工業意外。今日（12日）下午1時23分警方接報，指宋皇臺站A出口對開德高道一地盤內，一名33歲南亞裔男工被水缸壓倒受傷。救援人員趕到，將男工送往伊利沙伯醫院搶救，可惜至下午3時許不治。警方及勞工處正調查意外原因。
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，對意外感到痛心。據她所知離世工友是「埋碼員」，在事發地盤工作了約半年，事發時水缸正被吊運，放落地時懷疑不穩，工友行近打算解繩時，便被水缸壓倒。工友是巴基斯坦裔，有香港身份證件，是家中經濟支柱，離世後遺下妻子及兩名年僅3歲及2歲兒子。
蕭倩文呼籲承建商盡快為家屬善後，當局亦要徹查意外原因。她又提到據工權會統計，過去兩年已經發生至少7宗吊運相關的嚴重意外，當中5人不治。她再次呼籲業界吊運前要做足風險評估，確保索具穩固，工人須在確保安全後才可開工，現場也要有監督人員協助。
根據香港建造學院資料，埋碼員工作主要是將貨物適當排列堆放，用繩或鋼索綁穩，再以吊索或吊鏈將貨物套入起重機吊勾，並在地面協助吊運。一般而言，吊運工作至少需要有4種人員，除了埋碼員以及起重機操作員之外，還需要有訊號員協助上述兩者協調，以及監督員協助監察安全。人員需要曾經接受相關的實習訓練。
