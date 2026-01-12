Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東九龍衝鋒隊送迷路腦退化8旬翁回家 轉介合適社區支援服務

突發
更新時間：12:44 2026-01-12 HKT
今(12日)凌晨零時左右，東九龍衝鋒隊人員於觀塘港鐵站一帶進行反罪惡巡邏期間，發現一名85歲的伯伯獨自在港鐵站徘徊。衝鋒隊人員察覺伯伯神情恍惚，行動緩慢，懷疑他可能迷路，於是人員隨即主動上前了解。經調查後，伯伯身上沒有任何身份證明文件及電話，忘記返回住所路線，衝鋒隊人員期後成功聯絡伯伯家人，並護送伯伯返回觀塘區住所。

衝鋒隊人員向伯伯及家人簡介東九龍總區的關匯計劃。
衝鋒隊人員帶伯伯返回住所後向他的家人了解，得知伯伯患有約10年腦退化症。衝鋒隊人員調查得知伯伯於晚上外出，離開住所後一直在街上徘徊直至被衝鋒隊人員發現。

有鑑於伯伯的身體狀況，衝鋒隊人員向伯伯及家人簡介東九龍總區的關匯計劃（Project i-CARE），轉介合適社區支援服務。有關計劃由東九龍總區及社區內不同機構合作，涵蓋不同服務範圍，例如：長者及青少年支援、聽障人士支援、即時方言翻譯等。就是次事件，該計劃會向伯伯提供有關服務，包括東九龍總區失蹤人口組向伯伯派發定位追蹤器，倘若再次走失，亦可以憑着定位訊號迅速找回伯伯；社會福利機構亦會聯絡伯伯提供長者支援，關顧伯伯福祉。

