油麻地食環署清潔女工遭撞斃 「仁間有愛應急錢計劃」助家屬渡難關

去年除夕在油麻地遭遇車禍不幸身亡的食環署清潔女工，其丈夫因曾遭遇嚴重工業意外無法工作，由兒子獨力承擔後事及家庭經濟開支，亟待援手。仁愛堂與《星島日報》合辦的「仁間有愛應急錢計劃」隨即捐出善款，以助解決燃眉之急。

命喪輪下的57歲清潔女工李海英，生前與丈夫及兒子同住。其姓曾兒子透露，父母感情要好，自母親身故後，父親大受打擊，沉默寡言。母親至今仍未安葬，遺體暫放在道堂，對安排喪禮仍未作決定。

曾先生續稱，他未婚，有女朋友，母親生前希望他早些結婚，現在成為她未了的心願。另外，他說由於父親曾遭遇嚴重工業意外，影響了腿部活動能力，導致不良於行無法工作，因此他要獨力承擔後事及家庭經濟開支。

由於兩父子亟待援手，仁愛堂與《星島日報》合辦的「仁間有愛應急錢計劃」捐出2萬元善款。李子簽收善款後表示，由衷感激雪中送炭的善舉。

女死者兒子簽收善款後表示，由衷感激雪中送炭的善舉。 黃文威攝

李海英為食環署二級工人，生前隸屬油尖區環境衞生辦事處，主要負責街道清潔工作。去年12月31日晚上，她在油麻地廣東道一帶運送垃圾至窩打老道與渡船街交界期間，突遭途經貨車撞倒，送院後搶救不果。