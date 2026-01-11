Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

防煙面罩可隔煙達30分鐘 消防處教授4招配戴步驟

突發
更新時間：19:58 2026-01-11 HKT
發佈時間：19:58 2026-01-11 HKT

近年香港經常發生火警，不少家庭都可能備有小型的家用滅火器、防火毯，但其實防煙面罩也相當重要。消防處表示，火警發生時，無論逃生或等待救援時，戴上防煙頭套都能有效過濾濃煙及有害氣體。

消防處指合規格的防煙頭套需符合國標或其他同等標準，以及需有3C產品驗證。市民可到信譽良好的商店購買，建議選擇有效時間為30分鐘的頭套，另外又提醒防煙頭套是一次性用品，分為成人及小童尺寸，平時可以存放在家中易取的位置，但切記放在遠離易燃及腐蝕性物品的室溫環境。

防煙頭套配戴步驟簡單：

  1. 開：打開包裝袋  
  2. 拔：拔出內外罐塞  
  3. 套：套上頭套  
  4. 拉：拉緊頭帶  

