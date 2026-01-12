假結婚｜入境處與內地執法機關「互聯互通」 令偵查工作迅速有效

去年假結婚相關案件及拘捕人數均有下跌趨勢，主要歸功於入境處主動搜集情報和證據，包括進行網上巡邏，並展開深入調查和打擊行動，加上與內地執法機關建立了恒常通報機制，令偵查工作更為迅速有效。

入境處助理首席入境事務主任（調查）許志堅表示，入境處早於2006年成立專案小組，以情報主導方式打擊假結婚犯罪活動，透過搜集情報和證據，如核實涉案人士夫妻的是否為真實關係、對涉案的假結婚集團成員作出深入調查；因應近年不法集團的招攬手法有所改變，處方的網絡罪案及法證調查小組會進行網上巡邏，密切監察互聯網及社交媒體上的可疑訊息，若發現有人利用網上平台安排或利誘他人參與假結婚，會即時作出跟進調查。

入境處助理首席入境事務主任（調查）許志堅(右) 麥鍵瀧攝

除了情報工作，入境處亦加強相關審查，在處理跨境婚姻登記時嚴格核查雙方背景，包括過往的婚姻狀況，如發現結婚安排有異常，或懷疑涉及假結婚，會進行深入調查。另外，自實施非本地孕婦零分娩配額政策後，入境處會主動覆查在香港預約分娩的個案，特別針對短時間內結婚並懷孕的情況，以防有人藉假結婚騙取香港分娩配額。

入境處亦會在各管制站加強入境檢查，針對持探親簽注訪港、聲稱探訪配偶的可疑旅客。由於大部分假結婚人士來港目的為從事非法工作，因此處方於反非法勞工行動中，會特別留意持探親簽注的內地居民，除了調查非法勞工相關罪行外，亦會分析其婚姻背景作追查。

處方亦會將觸犯假結婚罪行的內地居民資料通報內地執法機關，讓有關機關審批該等人士的赴港簽注及單程證申請時，可作出更嚴密的審查，防止其再次來港從事違法活動；內地執法機關審批探親簽注及單程證時，若發現疑似假結婚個案，亦會主動轉交入境處跟進，必要時兩地執法部門會採取聯合行動打擊跨境假結婚集團。