旺角東寶大廈兩男嘈交擸刀互劈 其中一人頭中刀送院
更新時間：16:47 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:47 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:47 2026-01-11 HKT
旺角發生傷人案。今日（11日）下午2時許，警方接獲報案，指兩名男子於通菜街111至117號東寶大廈一單位內發生爭執，其間二人情緒激動，各持利刀互斬，其中一人頭部受傷流血，其餘一人則逃去無蹤。救援人員到場調查，發現傷者頭部有一處5厘米的傷口，幸仍然清醒，隨即安排他到醫院接受治理，警方正追緝在逃的30多歲疑兇。
現場所見，涉事單位放有3至4張碌架床，屋內遺下大量鮮血，而屋外的梯間亦有血迹。消息指，二人為室友關係，今日下午二人疑因金錢問題爭執，其後他們吵得面紅耳熱，分別衝入廚房取出菜刀施襲。
最Hit
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
2026-01-10 15:42 HKT
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
2026-01-10 09:00 HKT
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
2026-01-10 15:41 HKT