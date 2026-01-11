旺角東寶大廈兩男嘈交擸刀互劈 其中一人頭中刀送院

旺角發生傷人案。今日（11日）下午2時許，警方接獲報案，指兩名男子於通菜街111至117號東寶大廈一單位內發生爭執，其間二人情緒激動，各持利刀互斬，其中一人頭部受傷流血，其餘一人則逃去無蹤。救援人員到場調查，發現傷者頭部有一處5厘米的傷口，幸仍然清醒，隨即安排他到醫院接受治理，警方正追緝在逃的30多歲疑兇。

現場所見，涉事單位放有3至4張碌架床，屋內遺下大量鮮血，而屋外的梯間亦有血迹。消息指，二人為室友關係，今日下午二人疑因金錢問題爭執，其後他們吵得面紅耳熱，分別衝入廚房取出菜刀施襲。