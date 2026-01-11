Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角東寶大廈內地男遭朋友擸刀劈傷頭 疑拒再借錢捱斬

更新時間：21:04 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:47 2026-01-11 HKT

旺角發生傷人血案。今日（11日）下午2時許，警方接獲報案，指兩名男子於通菜街111至117號東寶大廈一單位內發生爭執，繼而動武。救援人員接報到場，發現一名51歲姓辛的內地男子中刀流血，頭部有一處5厘米的傷口，幸仍然清醒，隨即由救護車送往醫院接受治理，而施襲者則逃去無蹤。

現場所見，涉事單位放有3至4張碌架床，屋內遺下大量鮮血，而屋外的梯間亦有血迹。事後警方在梯間發現一把涉案菜刀，經初步調查，相信案件涉及金錢糾紛，交由旺角刑事調查隊接手跟進。

據了解，辛男與年約30歲的疑犯為朋友關係，均為內地人，上周五（1月9日）持雙程證從深圳來港，並暫住在東寶大廈一單位。早前，疑犯曾向辛男借200元作生活費，惟有人想一借再借，詎料被拒絕後，發難從廚房取出菜刀施襲，屋主目睹事件發生後立即報警。

