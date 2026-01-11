Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷蘭漢國泰航機上不適暈倒 抵港後送院搶救無效

突發
更新時間：14:35 2026-01-11 HKT
發佈時間：14:35 2026-01-11 HKT

一對荷蘭夫婦昨（10日）乘搭國泰航機來港，其間72歲丈夫突感頭痛不適，兩小時後失去知覺，機上一名報稱是醫生的男乘客曾替他急救，抵港後緊急送院搶救，惜告不治，警方初步相信死因無可疑。

死者Antonie（72歲），荷蘭人，昨偕同妻子（69歲）乘搭國泰航空CX270航班，由荷蘭阿姆斯特丹飛到香港國際機場，再轉乘另一航班CX163前往澳洲墨爾本進行探親。在CX270航班上，死者坐在妻子身旁，並無異常。

今（11日）凌晨5時左右，Antonie感到頭痛，向航班上的女機艙經理求助，機艙經理了解過死者的病史後，給他一些特效藥。

兩小時後，Antonie在座位上嘔吐，於是再向女機艙經理求助，至早上7時10分，Antonie突然暈倒，女機艙經理立即向機長通報，並詢問機上有否醫療人員。

當時一名57歲男乘客自稱是醫生，即場替Antonie進行急救，至早上7時40分，航機抵達香港機場後，Antonie急送北大嶼山醫院，於早上8時34分宣告死亡。

死者妻子向警方表示，死者沒有患上任何長期病患，案件暫時沒有可疑，案件交由機場警區軍裝巡邏小隊第一隊繼續跟進。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1命危 逾400人疏散
突發
7小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
4小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
20小時前
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
2026-01-10 15:41 HKT
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
22小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
20小時前