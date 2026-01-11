荷蘭漢國泰航機上不適暈倒 抵港後送院搶救無效

一對荷蘭夫婦昨（10日）乘搭國泰航機來港，其間72歲丈夫突感頭痛不適，兩小時後失去知覺，機上一名報稱是醫生的男乘客曾替他急救，抵港後緊急送院搶救，惜告不治，警方初步相信死因無可疑。

死者Antonie（72歲），荷蘭人，昨偕同妻子（69歲）乘搭國泰航空CX270航班，由荷蘭阿姆斯特丹飛到香港國際機場，再轉乘另一航班CX163前往澳洲墨爾本進行探親。在CX270航班上，死者坐在妻子身旁，並無異常。

今（11日）凌晨5時左右，Antonie感到頭痛，向航班上的女機艙經理求助，機艙經理了解過死者的病史後，給他一些特效藥。

兩小時後，Antonie在座位上嘔吐，於是再向女機艙經理求助，至早上7時10分，Antonie突然暈倒，女機艙經理立即向機長通報，並詢問機上有否醫療人員。

當時一名57歲男乘客自稱是醫生，即場替Antonie進行急救，至早上7時40分，航機抵達香港機場後，Antonie急送北大嶼山醫院，於早上8時34分宣告死亡。

死者妻子向警方表示，死者沒有患上任何長期病患，案件暫時沒有可疑，案件交由機場警區軍裝巡邏小隊第一隊繼續跟進。