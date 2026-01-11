尖沙咀太子珠寶鐘錶遇劫 內地男掠$65萬勞力士名錶

尖沙咀有珠寶鐘錶店遭賊人搶劫。今日（11日）中午12時46分，警方接獲報案，指一名男子在海防道50號太子珠寶鐘錶內，掠走一隻價值約65萬的勞力士名錶，其後賊人往尖沙咀C出口方向逃去。

現場消息指，當時男子在店內佯裝顧客選購手錶，突然搶走一隻勞力士名錶，立即轉身奪門逃去。警員接報到場調查，案件列作「搶掠」交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進，並追緝一名瘦身材，案發時身穿黑色上衣及深色褲，配戴白色口罩及攜有一個淺色背包的內地男子。