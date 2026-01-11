Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀太子珠寶鐘錶遇劫 內地男掠$65萬勞力士名錶

突發
更新時間：16:11 2026-01-11 HKT
發佈時間：14:38 2026-01-11 HKT

尖沙咀有珠寶鐘錶店遭賊人搶劫。今日（11日）中午12時46分，警方接獲報案，指一名男子在海防道50號太子珠寶鐘錶內，掠走一隻價值約65萬的勞力士名錶，其後賊人往尖沙咀C出口方向逃去。

現場消息指，當時男子在店內佯裝顧客選購手錶，突然搶走一隻勞力士名錶，立即轉身奪門逃去。警員接報到場調查，案件列作「搶掠」交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進，並追緝一名瘦身材，案發時身穿黑色上衣及深色褲，配戴白色口罩及攜有一個淺色背包的內地男子。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
5小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
保健養生
8小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
2小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
2026-01-10 15:41 HKT
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1命危 逾400人疏散
突發
9小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
22小時前