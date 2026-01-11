坪輋路地底永久喉管接駁工程完成 早上8時前陸續恢復供水

水務署昨晚（10日）為坪輋路地底永久喉管進行接駁工程，至今晨（11日）順利完成，受工程影響區域的供水已於約8時前陸續恢復正常，而皇后山及山麗苑由於有大廈水缸作為緩衝，供水於7時恢復。水務署動員約230人進行接駁工程，完成後再移除一段佔用部分路面的臨時外露喉管。

水務署人員向受影響用戶派發單張。fb：滴惜仔

由於水管內的食水在恢復供水時有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。用戶請參閱以下處理方法：

• 如食水稍為混濁，用戶可先移除水龍頭隔篩及其他過濾裝置，並持續開啟水龍頭數分鐘，待水質回復正常再裝回隔篩及其他過濾裝置。

• 如食水呈奶白色，可讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消失後，食水便會回復清澈。

水務署人員協助受影響用戶。fb：滴惜仔

為讓受影響用戶及早作好準備，水務署在進行喉管接駁工程前，一直就相關臨時食水供應的安排與房屋署、民政事務總署北區民政處、當區區議員、鄉事委員會及關愛隊等地區人士密切溝通，以部署向受影響住戶提供適切協助。衷心感謝各方在過程中提供協助，讓工程得以順利完成。

水務署人員進行搶修。fb：滴惜仔