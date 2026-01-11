Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份

突發
更新時間：11:54 2026-01-11 HKT
發佈時間：11:54 2026-01-11 HKT

元朗Yoho Town一單位於今晨（11日）發生火警，一對男女昏迷由救護車送院，其中56歲姓謝男子經搶救後不治，54歲姓關女子性命垂危。消防處交代案件表示，男女事主為夫婦關係，兩人在睡房被發現，相信涉事單位客廳首先起火，火警原因仍待調查，不排除涉及刑事成份。

消防處助理消防區長鄒梓浩表示，部門於今早6時19分接獲多個報案，指元朗Yoho Town一中層單位發生火警，消防人員在接報後3分鐘到達現場，共出動13架消防車、4架救護車及75名消防及救護人員，動用1條消防喉及1隊煙帽隊進行灌救。火警於早上6時42分大致被救熄。

火場面積約8米乘5米，消防員破門入屋發現1男1女，兩人為夫婦關係。當時兩人昏迷倒臥在房間內，人員隨即為他們急救，並將他們送院救治。另外約有400名住戶疏散到安全地方。鄒梓浩稱，涉事單位的客廳首先起火，火警原因仍在調查之中，消防處、警務處、機電工程署及政府化驗所等相關部門會就各方面作跟進調查，當中不排除涉及刑事成份的可能性。

救護主任龔銳龍表示，事件中一共調派12名救護人員及4架次救護車，發現男女傷者，其中男傷者被救出時陷入昏迷，已無呼吸脈搏，救護員為他施行心肺復甦法，並送往博愛醫院，惟終告不治。而女傷者情況危殆，陷入昏迷，由救護人員在現場進行搶救並送往屯門醫院，隨後她被轉送東區醫院作進一步治理。

另外，鄒梓浩又稱，消防處內部調配快速應變專隊，協助前線人員檢查大廈的消防裝置、設備的效能及工作狀態，若發現不妥當或違規情況，人員會即時採取執法行動。而今次火警的大廈，持有有效的消防周年檢查證書，火警後快速應變專隊已測試大廈消防裝置及設備，確定一切正常。

警方署理元朗分區指揮官江偉峰表示，今早近6時警方接報相關火警後，隨即派出共6架警車及31名人員到場協助搜救，一共疏散435人，案件會交由元朗警區刑事調查隊跟進。
 

 

