珍惜生命｜李鄭屋邨男子倒臥平台 現場證實不治

突發
更新時間：05:53 2026-01-11 HKT
發佈時間：05:53 2026-01-11 HKT

長沙灣發生墮樓事件。周六（10日）下午4時許，警方接獲李鄭屋邨廉潔樓保安報案，指發現一名男子倒臥在大廈平台，懷疑他從高處墮下。

人員接報到場，姓羅（41歲）男子現場被證實死亡。人員經初步調查，相信事主從上址一走廊墮下。警方於現場檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

據了解，有人疑因生活問題不開心。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

