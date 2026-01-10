車cam直擊｜俄女大鬧尖沙咀彌敦道 毀Tesla圖搶車兼揸刀揮舞 涉2宗罪被捕

一名俄羅斯籍女子今日（10日）清晨大鬧尖沙咀，破壞途經的一輛Tesla私家車後，又在街頭揮舞利刀，嚇煞途人及多名司機。警方到場調查，以涉嫌涉嫌「刑事毀壞」及「管有攻擊性武器」拘捕該名27歲俄羅斯籍女子。事後網上有車cam片段流出，清楚見到俄女坐在彌敦道中心大吵大鬧，並破壞Tesla倒後鏡及水撥，有見義勇為的的士司機上前喝止。

Tesla司機：小心呀！碰瓷呀！

社交平台下午流出兩段車cam影片，片中初時見到一名身穿藍色外套的外籍女子坐在美麗都大廈對開的彌敦道，而其前方有一輛深色的Tesla私家車。一名的士司機駛經上址時，停車問Tesla司機了解情況，對方當時回應：「小心呀！碰瓷呀！」，未幾女子突然站起身，並用手機掟向Tesla私家車，並衝上前拗斷Tesla的水撥。

兩名司機立即大聲喝止，女子雖然立即停手，但慢慢走向Tesla的右邊車門，破壞倒後鏡並嘗試搶車。Tesla司機立即上前阻止，惟女子竟揮拳施襲，嚇得Tesla司機無奈表示：「佢癡線㗎！」發帖者指外籍女從衫袋取出一把摺刀，「我即刻上返車保障自己。安全情況下幫車主報警。警察嚟到拎晒盾牌。警棍，制服女事主！」

警方表示，今日清晨6時05分接獲一名男子報案，指他駕駛私家車至美麗都大廈對開時，一名外籍女子突然衝出出馬路，毀壞私家車的水撥後拍打車頭致車身留下刮痕。其後再有人報案表示，一名外籍女子從報紙檔取走一把刀，之後邊行邊揮刀，之後往北京道方向離開。警員其後到場兜截，終在天星碼頭附近截獲涉案27歲俄羅斯籍女子，以涉嫌「刑事毀壞」及「管有攻擊性武器」將她拘捕。她當時清醒，由救護車送往廣華醫院檢查，案件交由尖沙咀警區刑事調查隊跟進。

