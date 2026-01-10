警上水搜鐵皮屋檢值460萬元毒品 25歲港男涉販毒落網
更新時間：14:23 2026-01-10 HKT
發佈時間：14:23 2026-01-10 HKT
發佈時間：14:23 2026-01-10 HKT
毒品調查科人員昨日（9日）於上水展開反毒品行動。行動中，人員突擊搜查一鐵皮屋單位，並在該單位內以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕一名25歲本地男子。人員在單位內檢獲約16.5公斤懷疑大麻花、約1500粒懷疑依托咪酯煙彈、約650克懷疑依托咪酯粉末及一批製毒工具。行動中檢獲的毒品市值共約460萬元。
被捕人現正被扣留調查，稍後將會被暫控一項「製造危險藥物」及一項「販運危險藥物」罪，案件將於1月12日上午在粉嶺裁判法院提堂。
根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款五百萬港元及終身監禁。
最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
2026-01-09 13:18 HKT
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
2026-01-09 13:08 HKT
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
2026-01-09 13:18 HKT