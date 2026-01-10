Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警上水搜鐵皮屋檢值460萬元毒品 25歲港男涉販毒落網

突發
更新時間：14:23 2026-01-10 HKT
發佈時間：14:23 2026-01-10 HKT

毒品調查科人員昨日（9日）於上水展開反毒品行動。行動中，人員突擊搜查一鐵皮屋單位，並在該單位內以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕一名25歲本地男子。人員在單位內檢獲約16.5公斤懷疑大麻花、約1500粒懷疑依托咪酯煙彈、約650克懷疑依托咪酯粉末及一批製毒工具。行動中檢獲的毒品市值共約460萬元。

警方展示檢獲的證物。
警方展示檢獲的證物。
警方展示行動中檢獲的證物。
警方展示行動中檢獲的證物。

被捕人現正被扣留調查，稍後將會被暫控一項「製造危險藥物」及一項「販運危險藥物」罪，案件將於1月12日上午在粉嶺裁判法院提堂。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款五百萬港元及終身監禁。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
19小時前
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
1小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
2026-01-09 13:08 HKT
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角 指口篤鼻狂罵：你同我出去！ 賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
6小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
20小時前
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
影視圈
19小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難頂？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
6小時前
懷疑老婆出軌鞋裡裝監聽器，深圳男聽到親密聲音持刀殺死情人。
深圳男暗放監聽器老婆鞋內 驚傳「親密聲音」捅死情夫囚終身
即時中國
3小時前