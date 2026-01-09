警籲提防「中銀生活」釣魚短訊湧現 已有人被騙逾百萬元

警方反詐騙協調中心今日（1月9日）表示，多名市民近期收到冒充中銀香港的虛假短訊，內容聲稱「訂閱的中銀生活服務到期，即日扣除若干月費」，誘導收件人回撥指定電話號碼或提供銀行資料，目的是騙取存款。有受害人損失高達100萬元。中銀香港已發聲明，強調該行與短訊沒有任何關係，呼籲公眾人士提防可疑短訊，慎防受騙。

騙徒冒充中銀香港名稱（如「BOC China」、「Life Boc」）發送釣魚短訊，指受害人訂閱的「中銀生活」服務到期，將即日扣除月費，誘導受害人回撥指定電話。其後，有騙徒假扮「銀聯職員」接聽電話，聲稱可協助取消扣款。騙徒指示受害人點擊連結進入偽冒網站，或開啟屏幕分享功能，繼而要求輸入銀行帳號、密碼等資料。最後，騙徒利用資料登入受害人帳戶，轉走存款。

中銀香港在官網上載防騙提示及釣魚短訊截圖，呼籲市民切勿受騙。

警方提醒市民，中銀香港已參與「短訊發送人登記制」，官方短訊發送人名稱均以「#」號開頭，包括「#BOCHK」、「#BOCHK_TXN」、「#BOCHK_CC」等。市民收到短訊時，請留意發送人名稱是否以「#」號開頭，並核實是否屬上述官方名稱。如有懷疑，切勿回覆或點擊任何連結，並應直接聯絡中銀香港或致電「防騙易18222」熱線。

另外，如中銀香港客戶收到懷疑偽冒中銀香港發出的短訊，可致電中銀香港客戶服務熱線（852）3988 2388（選取語言後，按3、#、2）；切勿回撥短訊內電話或點擊不明連結；切勿與陌生人分享屏幕；切勿隨意點擊超連結、下載手機應用程式、登入任何可疑網站或下載附件；除了向有關機構查證外，市民亦可致電「防騙易熱線18222」查詢，或使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號。

警方反詐騙協調中心今日呼籲市民慎防近期冒充「中銀生活」的虛假短訊。