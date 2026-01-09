Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港義工獎2025｜3休班警榮獲義勇獎 兩警長「零裝」與揮刀翁對峙 一警員助救火疏散市民

突發
更新時間：19:47 2026-01-09 HKT
發佈時間：19:47 2026-01-09 HKT

由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎頒獎禮暨論壇2025」於今日（1月9日）舉行，香港警務處共有三名人員獲頒「義勇獎」，包括警長郭凱傑、警長鍾肇恒，以及警員翁振傑，以表揚他們憑藉無比勇氣，救急扶危的精神。

去年4月，同為警長的郭凱傑和鍾肇恒趁休班相約到觀塘順利邨用膳，期間發現一名老翁懷疑與人爭吵，情緒激動手持菜刀不斷揮舞，街坊被嚇至爭相躲避。郭凱傑和鍾肇恒不顧身上沒有任何裝備，一人負責游說，一人拿起膠椅作戒備，合力以拖延戰術防止老翁情緒進一步失控，直至同袍趕至制服疑犯，避免釀成傷亡。他們的英勇行為，除了獲得現場街坊稱讚，該區區議員符碧珍更向香港警務處致送感謝信以作表揚。兩人於事後分享道，不論休班與否，他們在任何時候都是一個警察，只要看到有罪案發生，甚至要拯救生命，都必定會挺身而出，保護市民。

警長鍾肇恒（右二）和警長郭凱傑（右一）獲頒2025年「義勇獎」。

另一位得獎人是警員翁振傑，於2024年12月，他當時同樣正值休班，在商場用膳期間遇上火警，現場煙霧瀰漫，由於情況危急，他立即協助疏散現場市民，更隻身一人衝入滿佈濃煙的地方尋找火源，最終成功撲滅火勢。翁振傑分享道，有賴警隊經常提供危機處理的訓練，令他能夠冷靜應對，強調無論執勤與否，保護市民一直是他的使命與責任。

警員翁振傑（右二）獲頒2025年「義勇獎」。

此外，有三名市民亦經香港警務處提名，獲大會頒發「義勇獎」，以表揚他們在危急關頭挺身而出，憑藉無比的勇氣，成功拯救他人的生命。三名獲獎市民分別在海上沉船事故中協助救援，成功拯救一名被困男子；制服一名持刀企圖傷人的男子；以及成功拯救一名企圖自殺的女子。

經香港警務處提名後獲獎的三位市民及三位警務人員。

