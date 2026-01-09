港鐵老翁爭位施襲｜72歲翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒

港鐵車廂內一名長者，於周日（1月4日）晚上約9時許，公然出拳襲擊女乘客，片段流傳後引起網民公憤。警方將案件列作「普通襲擊」，交由黃大仙警區人員跟進。事隔5日，警方表示今日（1月9日）已拘捕涉案72歲老翁。消息指老翁是到警署自首，他與受害人不相識，動機待查。

警方表示，1月4日晚上接獲一名女子報案，指她在港鐵黃大仙站車廂內被一名男子以手襲擊。警員接報到場，該名被襲女子面部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。黃大仙警區跟進調查後，1月9日在黃大仙區以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名72歲姓張本地男子。他已獲准保釋候查，須於一月下旬報到。

當日網上流出事發片段顯示，一名操鄉音的施襲老翁，事發前疑心急霸位，與受害女子碰撞。老翁疑不滿女事主不相讓，老羞成怒，竟爆粗兼向女事主「兜鎚窩面」。車廂眾乘客見狀無不譁然，有乘客喝止老翁：「唔好郁手郁腳！」亦有人斥老翁：「阿伯，你當呢度咩地方呀？呢度香港嚟㗎，有法治㗎！」惟老翁還「死撐」，反駁：「香港又點呀！」

事後女事主李小姐接受傳媒訪問時，稱自己患有抑鬱症，遇襲後除了嘴唇及下顎等肉體痛楚外，心靈也持續受困，不但連日不敢外出，晚上也發惡夢難以安寢，甚至日常也會想遇襲恐怖經歷，更曾萌輕生念頭。她更透露，事發後一日到新餐廳簽約任職廚師，豈料簽約後不足兩小時，突然收到通知不用上班，懷疑是片段瘋傳所致。

