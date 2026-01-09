家族式詐騙集團8人落網 企圖呃$824萬政府NITTP創科資助 設假培訓機構及空殼公司

警方近日揭發一個「家族式經營」的詐騙集團，涉嫌透過虛假培訓課程及空殼公司，系統性詐騙政府「新型工業化及科技培訓計劃」（NITTP）資助。集團以招聘兼職「秘密課程評核員」為幌子，盜用求職者個人資料，偽造為空殼公司員工及課程紀錄，兩年內企圖騙取約824萬港元資助。職業訓練局及創新科技署早前察覺異常並舉報，警方經調查後成功攔截760萬元撥款，並於本周拘捕8人，包括一家五口的主謀家庭。

詐騙集團聲稱招聘「秘密課程評核員」

警方表示，相關詐騙集團首先成立一間培訓機構，訛指可提供NITTP相關培訓課程；其後，詐騙集團再成立11間沒有實質業務的公司，聲稱要申請NITTP資助以培訓員工。事實上，培訓機構以及11間空殼公司，大部分有共同登記地址及電話，董事間存有親屬關係，董事身分重複，嚴重違反NITTP的利益衝突條款。其後，培訓機構透過網絡平台假稱招聘兼職「秘密課程評核員」，以 「評估導師表現」 為由，安排僱員參與培訓課程。

警方展示涉案證物。楊偉亨攝

求職者資料被盜用「充人頭」

然而，詐騙集團「假戲真做」，盜用該批兼職僱員的資料，未獲同意下將僱員登記為11間空殼公司全職員工，同時偽造課堂照片、出席紀錄及僱員履歷，營造上課假象，最終提交偽造文件，騙走政府資助。至2024年中，職業訓練局轄下的計劃秘書處突擊檢查上述培訓機構，期間3名課程參與者透露，並不清楚自己是相關空殼公司的全職員工，引起秘書處懷疑，創科署亦接獲相關舉報。至2024年尾，警方接手調查。

家族5人為詐騙集團核心

深水埗警區助理指揮官（刑事） 刑事部總督察鄭騏鋒表示，經深入調查及詳細分析後，發現培訓機構及空殼公司之間的關係，並鎖定骨幹成員身分。相關詐騙集團為「家族式經營」，5名骨幹成員分別為父母、一對兄弟，及其中一人伴侶，各人有份擔任上述培訓機構及空殼公司的董事。他們涉在2022年8月至2024年10月，企圖騙取約港幣824萬元的NITTP資助。

及時攔截$760萬撥款 仍追查已批出$64萬

深水埗警區重案組高級督察雲天星續指，警方發現詐騙集團後，與職業訓練局緊密溝通，及時阻止760萬元資助批出。其後，警方在本周二至周四（1月6日至8日）收網，在葵青、深水埗、中區及大嶼山，以「串謀詐騙」罪拘捕6男2女，包括上述主謀家庭5人。8名被捕人報稱為商人、家庭主婦、無業等，其中一男仍被扣查，其餘7人獲准保釋。行動中，警方檢獲可疑公司文件、印章、支票簿，以及11部懷疑涉案文件的電腦。目前案件仍在調查，包括追查已批出的64萬元資助去向，不排除更多人被捕。

警方嚴厲譴責騙徒損害公眾利益

深水埗警區助理指揮官（刑事） 陳志昌表示，警方感謝創新科技署及職業訓練局，在案件調查期間的全力配合。他指出，NITTP資助是為了推動香港科技發展，相關集團有計劃、有系統地存心詐騙政府，不僅是犯法，亦嚴重損害公眾利益，警方予以嚴厲譴責，強調會致力打擊此類意圖欺騙及濫用政府資源的嚴重詐騙罪行。

深水埗警區助理指揮官（刑事） 陳志昌（中）、刑事部總督察鄭騏鋒（右二）、重案組高級督察雲天星（右一）、創科署高級經理梁肇君（左二）、職訓局高級經理林之彪（左一）。

創科署強調一直有嚴謹檢視機制

資料顯示，新型工業化及科技培訓計劃（NITTP）於2018年8月推出，是在創新及科技基金下的「新型工業化支援計劃」的一項資助計劃。該計劃旨在以1：1的配對形式，資助本地企業人員接受高端科技培訓，尤其是與「新型工業化」有關的培訓。每間企業每個財政年度最多可獲資助25萬港元，每名僱員每個財政年度可獲批准一個課程的資助，本地及非本地的課程均可以獲支持。

創新科技署高級經理梁肇君表示，NITTP由職業訓練局負責管理及擔任秘書處。由推出以來至去年底，該計劃已登記了超過5400個公開培訓課程，資助超過2.7萬名本地企業人員接受科技培訓。創科署強調，秘書處一直設有嚴謹的檢視機制，包括不時突擊巡查。