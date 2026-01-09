打鼓嶺清晨驚現-1.2°C 「銀紗」覆蓋車身、菜田

受強烈冬季季候風及極為顯著的「輻射冷卻」效應雙重夾擊，本港今日（9日）清晨氣溫跌至嚴寒水平，新界內陸地區更出現入冬以來罕見的結霜奇觀。多處農地及露天停車場披上一層銀白冰晶，吸引不少市民冒寒拍攝這難得一見的冬日景象。

沙頭角結霜如披銀紗

在粉嶺沙頭角公路禾坑段一帶，清晨天氣冷徹心扉。位於上禾坑村的露天位置，多輛停泊的私家車及的士成為「結霜點」。其中一輛的士的車頂及前後擋風玻璃，被一層厚厚的白霜完全覆蓋，遠看猶如披上一層銀白色的薄紗。有村民表示，今日清晨寒氣逼人，地面及草木均有明顯冰晶，形容是近年少見的嚴寒。

此外，在坪輋昇平村一帶，廣闊的菜田亦淪為「冰封世界」。田間的蔬菜，尤其是菜葉邊緣被透明冰晶緊緊包裹，閃閃發光。清晨期間，現場一度有人錄得-1.2°C，記者現場亦錄得最低溫僅為-0.7度。

士多啤梨園：低溫更「靚」未凍死

儘管天氣嚴寒，但對部分農作物而言反而是好事。在附近經營士多啤梨園逾十年的林先生指出，雖然清晨收割時感到刺骨寒冷，但士多啤梨在攝氏0度至15度之間生長最為理想，顏色與味道會更佳，故未有被凍壞；田間的椰菜亦表現強韌。他憶述經營初期曾因缺乏防寒經驗導致作物凍死，但現已掌握應對方法。

天文台今晨發出霜凍及寒冷天氣警告。受乾燥冬季季候風影響，本港天朗氣清，加上風力微弱，有利輻射冷卻效應發揮作用。

本港今早寒冷，多處氣溫下降至12°C左右。由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫更降至7°C以下。今晨5時50分，打鼓嶺錄得2.5度，大帽山則為5.2度，而市區氣溫普遍維持在11至13度左右。

天文台提醒，由於天氣非常乾燥，紅色火災危險警告仍然生效，市民在禦寒的同時亦必須注意家居及郊野防火。預計未來一兩日早上仍然寒冷，新界內陸地區仍有結霜機會。