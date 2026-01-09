高鐵抵港列車車底冒煙 散發燒膠味 港鐵調動後備車接載乘客

廣深港高鐵香港段周四發生設備故障意外。一列由福田抵港的「動感號」列車，在西九龍站月台停留期間，車底突然冒出輕微煙霧，一度傳出陣陣燒膠氣味。消防接報後派員到場戒備，幸事件中無人受傷，亦未有對車站整體運作造成重大影響。

疑電力系統故障傳異味

事發於今日（8日）上午約10時20分，警方及消防接獲車站職員報案，指一列停泊在西九龍站月台的高鐵列車出現冒煙情況。據現場消息指，涉事列車型號為港鐵「動感號」，當時剛由深圳福田站抵港並完成卸客，正為下一班北上行程作準備。期間，有職員發現列車車底位置有煙霧升起，空氣中散發出明顯的燒膠異味，懷疑涉及機件過熱或電力系統故障。

消防處接報後派遣多輛消防車及救護車前往車站戒備。經初步檢查後，確認現場煙霧已經迅速散去，亦無發生火警，無須進行大規模疏散。

港鐵發言人隨後就事件作出回應，證實今早約10時，西九龍站一列準備開往福田的高鐵列車，因車底出現輕微冒煙，職員隨即啟動應變機制。為確保安全，港鐵已安排該故障列車稍後返回車廠進行全面檢查，以釐清事故起因。

受事件影響，港鐵隨即調動後備列車接載受影響旅客，或安排他們轉乘下一班前往福田的列車。據悉，車站內其他班次及運作大致維持正常。