警八鄉檢$325萬冰毒可卡因 兩外籍男女被捕
更新時間：22:17 2026-01-08 HKT
發佈時間：22:17 2026-01-08 HKT
警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日（7日）晚上約7時在八鄉錦田區內展開打擊毒品行動。
人員在八鄉錦上路路邊截查一名形跡可疑的外籍男子，並搜查該名男子的背包，在其背包內發現約一公斤懷疑「冰」毒。人員隨後搜查該名男子位於附近的住所單位，在該單位內發現另一名外籍女子及檢獲約5公斤懷疑「冰」毒和約270克懷疑可卡因。行動中，警方檢獲的毒品總市值共約325萬元。
經調查後，該名35歲外籍男子與該名36歲外籍女子涉嫌「販運危險藥物」被捕；該名男子另涉嫌「阻礙警務人員執行職務」、「非法入境」及「藏有他人身份證明文件」。被捕男女將被暫控相關控罪，案件將於1月10日在沙田裁判法院提堂。據了解，被捕男子為尼日利亞籍，而被捕女子則是南非籍。
