火鍋店兩名前股東遭廉署起訴 涉誇大裝修費 串謀詐騙$120萬

廉政公署今日(1月8日)落案起訴一間火鍋店兩名前股東，涉嫌藉誇大餐廳裝修工程費用，串謀詐騙120萬元。容志輝，49歲；及文凱迪，43歲，醉桃園餐飲管理有限公司(醉桃園)前股東，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。二人獲廉署准予保釋，以待明日(1月9日)在觀塘裁判法院應訊。控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

案發時二人為醉桃園其中兩名股東，負責監督公司日常運作，而文凱迪的股份由其妻代為持有。醉桃園的股東，包括兩名被告，同意根據協議注資合共660萬元經營一間火鍋店。該火鍋店的一項裝修工程亦由二人處理，包括物色裝修公司及商討工程費用。

控罪指二人涉嫌於2022年8月至2023年6月期間串謀詐騙醉桃園，訛稱該火鍋店的裝修工程費用總額約為400萬元，及容志輝已代醉桃園向一間工程公司支付工程費用120萬元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現容志輝並沒有代醉桃園支付裝修工程費用，兩名被告涉嫌藉虛假陳述，誇大裝修工程費用120萬元及瓜分此金額。醉桃園及涉案工程公司在廉署調查案件期間提供全面協助。