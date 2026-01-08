Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關揭嬰兒汽車座椅藏毒 檢1800萬元懷疑氯胺酮 拘3人

更新時間：15:04 2026-01-08 HKT
發佈時間：15:04 2026-01-08 HKT

運毒份子以汽車嬰兒安全椅作掩飾，收藏毒品偷運來港，海關上月在荷蘭和西班牙來港的兩個海運貨櫃內，揭發暗藏合共36.2公斤氯胺酮，市值1800萬元，行動共拘三人。

上月16日，一個由荷蘭運路入口的貨櫃，在葵涌海關大樓檢查時，櫃內合共16箱貨物，在X光檢視下，發現五箱嬰兒汽車安全座椅內層藏有一包包綠色可疑物，引起海關人員懷疑，關員打開紙箱後，發現每箱有一張嬰兒汽車座椅，真空膠膜包裝，拆開查看，底部有重新黏貼痕跡，由黑色膠紙包裝住。

關員鎅開底部進一步檢查，發現裡面注滿膨脹膠，在五張座椅內檢獲55包懷疑氯胺酮，共重15.6公斤，市值770萬元。

及後，港口及海域科人員進行深入分析，迅速鎖定一個由西班牙入口的40呎海運貨櫃，載運十三批不同貨物，包括嬰兒汽車安全座椅、座位冚及電單車頭盔。

上月19日，關員在40呎貨櫃檢驗，找到12箱嬰兒汽車安全座椅貨物，在X光檢視下，其中十箱的座椅內層有被挖空收藏毒品，檢獲87包懷疑氯胺酮，共重20.6公斤，市值1020萬元。

本月6日，海關人員到天水圍一間物流貨倉跟進調查，一對男女前來取貨，女子負責簽收文件，男子負責電召貨車運輸，埋伏關員一擁而上，拘捕兩男女及貨車司機。其後，海關人員再於上水公共停車場監探貨物遞送行動，發現一名男子不斷在貨物附近徘徊，然後安排貨車將貨物送走，海關人員見時機成熟，當場拘捕該男子及貨車司機。

在天水圍被捕的35歲男子，報稱無業，31歲女子報稱侍應，二人分別收取三萬元和五千元去取貨。在上水落網的42歲男子，收取三萬元報酬，並是販毒集團的骨幹成員之一，與荷蘭貨櫃毒品案有關，至於兩名貨車司機獲准保釋外出。

 

